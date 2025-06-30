Полиция пресекла работу нелегальной майнинг-фермы в Петербурге
Фото - © Охрана общественного порядка сотрудниками полиции в Москве/Медиасток.рф
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы пресекли деятельность незаконной майнинг-фермы. По данным полиции, злоумышленники организовали подпольную добычу цифровых валют, причинив ущерб на сумму более десятков миллионов рублей, сообщает Общественное Телевидение России.
Сотрудники полиции обнаружили помещение, где было установлено множество единиц вычислительной техники. Оборудование незаконно подключали к ближайшей электроподстанции. В настоящее время вся аппаратура изъята, а правоохранители ведут поиски организатора фермы. По факту инцидента уже возбуждено уголовное дело.