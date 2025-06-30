Полиция пресекла работу нелегальной майнинг-фермы в Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы пресекли деятельность незаконной майнинг-фермы. По данным полиции, злоумышленники организовали подпольную добычу цифровых валют, причинив ущерб на сумму более десятков миллионов рублей, сообщает Общественное Телевидение России .

Сотрудники полиции обнаружили помещение, где было установлено множество единиц вычислительной техники. Оборудование незаконно подключали к ближайшей электроподстанции. В настоящее время вся аппаратура изъята, а правоохранители ведут поиски организатора фермы. По факту инцидента уже возбуждено уголовное дело.