Полиция опровергла слухи о помощи «Русской Общины ZOV» в поимке преступника

В подмосковной полиции опровергли слухи о якобы помощи организации «Русская Община ZOV» в поимке преступника. В Сети также появилась информация об увольнении участкового, который покрывал злоумышленника, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В Сети появилась информация о деятельности «Русской Общины ZOV». Якобы организация помогла полиции наказать мужчину, который совершил преступление в городском округе Клин, а также посодействовала в увольнении участкового, покрывающего злоумышленника.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области заявили, что эта информация — ложь. 29 марта мужчина написал заявление об избиении неизвестным на улице Мичурина. Участковый опросил свидетелей, изучил камеры наблюдения и установил преступника.

Потерпевшего мужчину направили на экспертизы, чтобы установить тяжесть травм. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Также в МВД подчеркнули, что участковый, который работал по этому делу, продолжает служить в ОМВД.