Полиция Одинцовского округа провела для школьников акцию «Один день с полицией»

Ученики одной из школ Одинцовского округа 12 октября посетили местное управление полиции и познакомились с работой кинологов и криминалистов в рамках акции «Один день с полицией», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники УМВД России по Одинцовскому городскому округу пригласили школьников на экскурсию 12 октября. Акция «Один день с полицией» направлена на профилактику подростковых правонарушений, привлечение выпускников школ и колледжей на службу в полицию и к поступлению в ведомственные вузы.

Экскурсия началась со знакомства с кинологической службой. Сотрудница рассказала, где содержатся и тренируются служебные собаки, как они находят человека по горячим следам, обнаруживают личные вещи и оружие, несмотря на посторонние запахи. Собаки продемонстрировали навыки выполнения команд.

Затем сотрудники экспертно-криминалистического отдела рассказали о своей профессии и показали содержимое чемодана со средствами для обнаружения следов и улик на месте преступления. На интерактивном мастер-классе школьники познакомились со специальными средствами и техническими приспособлениями для снятия отпечатков папиллярных линий рук и следов обуви.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил новый полицейский участок в Котельниках и пообщался с правоохранителями, дружинниками и местными жителями.

«Спасибо ребятам, которые здесь дежурят, а также дружинникам, помогающим им в патрулировании — вы делаете важную работу. Снять беспокойства всегда легче, если действовать в едином ключе. Мы также дополнительно усилили программу по видеонаблюдению, сегодня важно использовать все технические средства — и распознавание лиц, и мониторинг», — заявил Воробьев.