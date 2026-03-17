Полиция Китая задержала робота-гуманоида после «нападения» на пенсионерку

70-летняя женщина в Китае испугалась робота-гуманоида и попала в больницу

В Китае полиция задержала робота-гуманоида после того, как 70-летняя женщина испугалась его на улице и почувствовала себя плохо, сообщает MIR24.TV .

Все произошло на улице, где пожилая женщина остановилась, чтобы проверить телефон. В этот момент сзади к ней приблизился робот-гуманоид. Заметив его за спиной, женщина испугалась и начала размахивать руками. Робот также поднял свои «руки» в воздух.

Прибывшие полицейские увели робота с места происшествия. Пенсионерка пожаловалась на плохое самочувствие. Ее госпитализировали, однако после осмотра состояние оценили как удовлетворительное и отпустили домой.

Робот принадлежит местному образовательному центру и использовался в рекламных целях. Модель передали оператору и напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности.

Владелец пояснил, что робот отреагировал на человека и не смог объехать остановившуюся женщину, поэтому ждал, пока она продолжит движение. Оператор принес извинения. Пенсионерка отказалась подавать иск, инцидент урегулировали.

Видео произошедшего разошлось в соцсетях. Пользователи назвали случившееся «первым арестом робота в истории» и активно обсуждали поведение участников ситуации, сообщает The Daily Mail.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.