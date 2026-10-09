Полиция испугалась подростков: у школ в Польше расставили усиленные патрули

В Польше правоохранительные органы перевели личный состав на усиленный режим несения службы возле образовательных учреждений на фоне массовых сообщений в Сети о готовящихся вооруженных атаках на школы. Об этом сообщает Euronews .

В польском сегменте интернета стремительно разошлись материалы с предупреждениями о запланированных на 9 октября нападениях, названных авторами «кровавой пятницей». Масла в огонь подлила череда реальных трагедий в Мазовецком воеводстве.

В Остроленке 19-летний нападавший ранил ножом девятерых, а в деревне Лещидол-Новины 15-летний бывший ученик с острым предметом набросился на директора, учительницу и уборщицу. 37-летняя преподавательница скончалась, еще двое взрослых пострадали.

Другую потенциальную резню удалось предотвратить в Серпце. Благодаря бдительности учеников и педагогов силовики оперативно перехватили 17-летнего юношу, открыто заявлявшего о желании устроить бойню. При себе у задержанного нашли два ножа. Из-за накалившейся обстановки власти нескольких городов и деревень региона частично или полностью отменили уроки, закрыли школы.

Главный комендант польской полиции Марек Боронь подчеркнул, что правоохранители выставили дежурные посты у периметров учебных заведений и наладили прямой контакт с администрациями школ, муниципалитетов. Силовики проверяют все поступающие сигналы об опасности и призывают граждан сохранять хладнокровие, воздерживаться от репостов непроверенных вбросов и оперативно передавать сведения о реальных подозрительных лицах.

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