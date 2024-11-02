Полицейского из Якутии, который спас провалившегося под лед мужчину, наградили

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев, удостоил почетной ведомственной медали «За смелость во имя спасения» старшего сержанта полиции Прокопия Кириллина, который служит в отдельном батальоне патрульно-постовой службы МУ МВД России «Якутское» за его выдающиеся заслуги, сообщает «МВД Медиа» .

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в свой выходной Прокопий Кириллин отправился на рыбалку с товарищем в районе поселка Кангалассы. Внезапно его внимание привлек пожилой мужчина, который провалился под лед. Старший сержант полиции быстро сориентировался в ситуации и ринулся на помощь.

Он осторожно подполз к тому, кто утопал, и, используя подручные средства, сумел вытащить его из ледяной воды. После этого он сопроводил спасенного до его автомобиля. Мужчина отказался от медицинской помощи. Жена и сын пострадавшего выразили свою благодарность старшему сержанту полиции за его смелый поступок.

«Следует отметить, что Прокопий Кириллин женат, растит троих детей. В период срочной службы в Вооруженных силах Российской Федерации он был матросом на Тихоокеанском флоте», — добавила Волк.