Полицейских Химок поздравили с профессиональным праздником

Глава города Елена Землякова поздравила сотрудников Химкинского УМВД России с профессиональным праздником и поблагодарила за добросовестное выполнение служебных обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Праздник стал не только поводом для теплых слов, но и для заслуженных наград: пятерым сотрудникам вручили сертификаты на получение жилья.

«Ваша служба — это призвание, требующее мужества, самоотдачи и высочайшей ответственности. Каждый день вы сталкиваетесь с трудностями: предотвращаете правонарушения, расследуете преступления, помогаете людям в сложных ситуациях. Ваш профессионализм, бдительность и преданность долгу — опора для всего нашего общества. Вы — те, к кому обращаются в минуты опасности, те, кто приходит на помощь в самых трудных ситуациях», — отметила Елена Землякова в своем Telegram-канале.

Депутаты Мособлдумы Михаил Раев и Владислав Мирзонов, а также председатель Совета депутатов Сергей Малиновский наградили специалистов различных направлений благодарственными письмами и подарками.

Под руководством полковника полиции Андрея Самсонова Химкинское УМВД ежедневно обеспечивает общественный порядок.

