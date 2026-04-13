Полицейские провели в Клину урок по кибербезопасности для школьников

Профилактическую встречу с учениками трех девятых классов провели сотрудники полиции в Клину. Подросткам рассказали о схемах вовлечения в преступления через телефонные звонки и интернет и напомнили об ответственности за правонарушения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие более 60 школьников. Инспектор отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. о. Клин Александра Шалимова отметила, что сотрудники полиции регулярно посещают образовательные учреждения, поскольку именно подросткам чаще всего требуется поддержка и разъяснения.

«Сотрудники ОМВД России стараются как можно чаще посещать образовательные учреждения, потому что здесь больше всего несовершеннолетних, которым требуется наша помощь. Некоторые из них по каким-то причинам не могут обратиться к родителям или к учителям за помощью. Нам они доверяют больше, поэтому мы стараемся чаще приходить и освещать подобные темы», — рассказала Александра Шалимова.

Полицейские объяснили, как действует распространенная схема обмана: сначала приходит сообщение с кодом, затем поступает звонок с просьбой его назвать. После этого злоумышленники получают доступ к личным аккаунтам, в том числе на портале «Госуслуги», и начинают оказывать давление, втягивая подростков в противоправные действия. Школьникам напомнили, что нельзя передавать коды, переходить по сомнительным ссылкам и вступать в подозрительные чаты. В случае взлома необходимо сразу сообщить родителям, сменить пароль и обратиться в МФЦ.

Отдельное внимание уделили теме «легких денег». Продажа банковских карт, работа курьером с чужими средствами и обналичивание средств являются уголовно наказуемыми деяниями. Полицейские подчеркнули, что даже административные правонарушения, такие как распитие алкоголя или нецензурная брань, с 16 лет влекут ответственность. Встречи с подростками проходят регулярно, чтобы предупредить возможные ошибки и их последствия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.