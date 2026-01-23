Полицейские провели рейд «Встречная полоса» в Орехово-Зуеве 22 января

В Орехово-Зуеве 22 января сотрудники дорожно-патрульной службы провели профилактический рейд «Встречная полоса», направленный на предотвращение ДТП из-за выезда на встречную полосу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе рейда полицейские напомнили водителям, что выезд на встречную полосу является опасным маневром, особенно при высокой скорости и обгоне. Особое внимание автоинспекторы уделили безопасности несовершеннолетних пассажиров, призвав водителей отказаться от рискованных маневров, если в салоне находятся дети.

Всем участникам акции вручили памятки с рекомендациями по безопасному поведению на дороге.

Ранее в Орехово-Зуеве в рамках акции «Безопасный двор» сотрудники Госавтоинспекции округа провели с детьми беседы о правилах перехода дороги, важности использования светоотражателей и возможных опасностях возле подъездов и игровых площадок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.