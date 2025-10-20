Полицейские провели День открытых дверей для школьников Балашихи

Ученики начальной школы Балашихи посетили Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел России «Балашихинское» в микрорайоне Железнодорожный. День открытых дверей для школьников провели заместитель начальника Отдела полиции подполковник Егор Подзывалов и заместитель командира Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции подполковник Иван Лобанов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ребята познакомились с работой различных подразделений полиции городского округа и посетили музей, основанный на базе Отдела полиции по микрорайону Железнодорожный.

Сотрудники дежурной части рассказали о своих ежедневных задачах, показали, как происходит прием и обработка сообщений о происшествиях. Патрульно-постовая служба и участковые рассказали о взаимодействии с населением и обеспечении общественного порядка во дворах города.

Эксперты-криминалисты продемонстрировали школьникам современные методы сбора улик и способы их дальнейшего исследования. Представители уголовного розыска поделились историями из своей практики и рассказали о методах поиска преступников.

Мероприятие позволило школьникам не только получить представление о работе полиции, но и задуматься о выборе будущей профессии.

