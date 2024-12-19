сегодня в 20:19

Полицейские Подмосковья задержали подозреваемого в серии краж из гаражей

В Дежурную часть ОМВД России по Талдомскому г. о. поступило заявление от местного жителя о краже бензинового триммера из гаража, расположенного на территории дачного участка около д. Доброволец. Сумма ущерба более 8 тысяч рублей, сообщает пресс-служба администрации горокурга.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД по подозрению в совершении преступления задержан 18-летний местный житель, который дал признательные показания.

Кроме этого установлена причастность подозреваемого еще к трем аналогичным эпизодам преступной деятельности, совершенным на территории п. Северный. Злоумышленник из гаражей похитил питбайк, бензиновое и электрическое оборудование и инструменты. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 130 тысяч рублей. Часть похищенного имущества изъята и будет возвращена владельцам.

По данным фактам следователем Следственного отдела ОМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.