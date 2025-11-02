сегодня в 16:01

Полицейские Подмосковья будут ловить пьяных водителей в праздники

Водителей Подмосковья призвали помнить о безопасности на дорогах в длинные праздничные выходные, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Сотрудники ГАИ проводят профилактические мероприятия по выявлению на дорогах области водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.

Автомобилистам напомнили, что алкоголь за рулем — преступление, а не веселье. Даже немного спиртного резко снижает реакцию у водителя и концентрацию внимания, это может привести к трагедии.

Госавтоинспекция Подмосковья призвала всех участников дорожного движения к внимательности и ответственности.

В случае возникновения ситуаций, связанных с неисправностью машины или другими ЧП, водителям посоветовали обращаться за помощью по телефонам 8 (495) 688-81-71 или 112.

День народного единства в России празднуют 4 ноября. Выходными будут 2, 3 и 4 ноября после шестидневной рабочей недели.

