Полицейские Киева запретили женщине возлагать цветы к Вечному огню

Киевские полицейские запретили женщине возлагать цветы к Вечному огню 9 мая из-за советской военной формы и пилотки с красной звездой, сообщает РИА Новости.

Пенсионерка объяснила полицейским, что в этой форме пришла с фронта ее мать.

Женщина отказалась снимать советскую военную форму по требованию силовиков. Тогда сотрудники полиции составили в отношении нее административный протокол.

Ранее в Берлине сотни людей пришли к памятнику Воину-освободителю в Трептов-парке в день Победы. Цветы к монументу возложили российский посол и сотрудники дипмиссии, а также послы стран СНГ. При этом немецкие полицейские проверяли всех пришедших на наличие советской и российской военной символики.