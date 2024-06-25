Полицейские из Павловского Посада в числе лучших по стрельбе из снайперской винтовки

Сотрудники ОМВД России «Павлово-Посадский» приняли участие в соревнованиях по стрельбе из снайперской винтовки на «Кубок начальника ГУ МВД России по Московской области». Состязания проходили в 4 этапа, всего было 119 участников, сообщила пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.

В результате проведенных соревнований, павловопосадцы заняли призовые места. Командир отдельной роты патрульно-постовой службы Сергей Шевчук занял 3 место, инспектор мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы Алексей Аржанов — 4 место.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.