Сотрудники полиции ОМВД округа Истра провели телемост с 8 школами Донецкой Народной Республики, что стало важным шагом в укреплении связей и обмене опытом. В мероприятии приняли участие школы из городов Мариуполь, Кировский, Ждановка, Шахтерск, Енакиево, а также из села Степановка. Об этом сообщает пресс-служба администрации Истры.

В ходе телемоста сотрудники полиции рассказали учащимся о возможностях, которые открываются после завершения обучения в институтах МВД. Организаторы мероприятия подчеркнули, что выпускники смогут выбрать из множества специализаций, таких как следователь, дознаватель, оперативный сотрудник, криминалист и многих других. Каждая из этих специальностей требует определенных навыков и качеств, а также имеет свои уникальные особенности и обязанности, что позволит каждому найти свое призвание.

В заключение беседы полицейские подробно рассказали о льготах и социальных гарантиях, которые предоставляются студентам во время обучения. Они отметили, что обучение в университете является бесплатным, и предусмотрены такие преимущества, как денежное довольствие, бесплатное питание, компенсация затрат на проезд и предоставление форменного обмундирования. Более того, гарантируется трудоустройство после окончания учебы, что является важным аспектом для будущих специалистов.

Такое взаимодействие с учащимися не только информирует их о возможностях в правоохранительных органах, но и подчеркивает значимость образования и карьерного роста в сфере безопасности и правопорядка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.