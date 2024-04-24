Политолог заявил об эффективности работы центра отбора контрактников в Балашихе

Служба по контракту сегодня приобретает новый виток развития в техническом и идейном смыслах. Пункт отбора добровольцев в Балашихе эффективно выполняет свои задачи, а его инфраструктура регулярно обновляется, рассказал РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Лунев.

Он отметил, что профессия военного давно считается престижной в России. Она неразрывно связана с выполнением гражданского долга перед Родиной. При этом центр отбора в Балашихе эффективно работает и обновляется в соответствии с запросами добровольцев.

«Каждому кандидату на службу обеспечивается информационное сопровождение дальнейших этапов его пути, разъясняется система социальных гарантий бойца и его семьи. Особое внимание уделяется системе военной подготовки», — рассказал Лунев.

Линейка социальной защиты и денежного довольствия у бойцов широкая. Среди них отмечается мотив «быть со своими на передовой». При этом центр отбора на военную службу выступает настоящим идейным центром, где соединяются истинные ценности народа.

«Важно, что доля добровольцев среди российского военного контингента на СВО регулярно растет, что обеспечивает качественное подкрепление личного состава и позволяет осуществлять ротацию вооруженных сил на фронте», — добавил политолог.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

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В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов – проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание – ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», – сказал Воробьев.

Льготы и выплаты

Фото - © Медиасток.рф

В Московской области назначена одна из самых больших в России единовременных выплат контрактникам. Она составляет 1 млн рублей. Каждому военнослужащему также положены зарплата, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а позднее – увеличенная пенсия.

Еще для контрактников действуют кредитные каникулы и приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), за ними сохраняют рабочее место. Также есть возможность взять академический отпуск, пройти бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, купить квартиру по военной ипотеке и т. д.

Семье бойца тоже положены льготы: дети могут рассчитывать на путевки в лагеря отдыха и квоты на обучение в вузах, бесплатные завтраки и обеды в школе, пожилые родители – на бесплатные соцуслуги на дому, а для жены организуют профессиональное обучение и дополнительное профобразование.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте https://контрактмо.рф/ и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.