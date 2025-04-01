Политолог: увеличение возраста молодежи в РФ откроет больше возможностей

В России, согласно законодательству, молодежью считается социально-демографическая группа лиц от 14 до 35 лет включительно. В свете изменений, происходящих в обществе и экономике, все чаще возникает вопрос пересмотра этого возрастного диапазона, заявила РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Полина Юрманова.

«Глава Минздрава России Михаил Мурашко уже поддержал увеличение предела возраста молодежи до 40 лет. Это может стать логичным шагом, учитывая растущую среднюю продолжительность жизни и изменения в возрастной структуре населения. Хочу подчеркнуть, что недавние обновления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также подчеркивают эту тенденцию. Теперь, по мнению организации, молодежью считаются лица в возрасте от 18 до 44 лет, а людьми среднего возраста — лица от 45 до 59 лет. На мой взгляд, данный факт показывает, что в современном мире границы возрастных групп становятся более гибкими», - рассказала Юрманова.

При этом эксперт добавила, что при повышении возраста молодежи важно избегать административного давления и обеспечить обоснование для этих изменений. Необходимо четко понимать, какие преимущества это принесет для экономики и науки. Важно, чтобы изменения были направлены на создание новых возможностей для молодежи, а не просто на формальное расширение возрастных рамок.

«Думаю, увеличение возраста молодежи может дать большему количеству людей встроиться в богатую экосистему молодежных проектов и возможность получить дополнительные меры поддержки со стороны государства. Среди таких мер — льготная ипотека для молодой семьи или возможность принять участие во Всероссийской программе по развитию молодежного предпринимательства, а также в других программах», - уточнила Юрманова.

Таким образом, по словам эксперта, пересмотр возрастных границ молодежи может открыть новые горизонты для молодых людей в России, предоставляя им больше возможностей для реализации своего потенциала и улучшения качества жизни.

«Важно, чтобы эти изменения были поддержаны соответствующими инициативами и программами, направленными на развитие молодежи», - заключила Юрманова.