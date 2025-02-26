Политолог Туманян объяснил слова Дугина о «любви» государства к гражданам

Важно понимать, что философ Александр Дугин говорил, в первую очередь, не об отсутствии такой любви, а о ее форме в более привычном для нас понимании, сообщил РИАМО политолог, куратор экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян.

Александр Дугин в рамках молодежного форума «На государственной службе» сегодня говорил о многих общественно-политических и философских аспектах современности. Однако некоторый резонанс вызвали его слова относительно любви государства к гражданину. По его словам, редко, когда государство действительно проявляет чувство любви. И, по его мнению, это необязательно должно быть так.

«Любовь, как биохимическая и философская категория очень сложно соотносится с описанием взаимоотношений между политическим институтом в виде государства и отдельным актором в виде гражданина. Описываемые отношения могут характеризоваться такими понятиями как забота, поддержка или опека. А если углубляться, то Россия, которая является социальным государством, как раз заботится, поддерживает и опекает своих граждан. Но любовь — это категория не рациональная, а эмоциональная. А таковыми взаимоотношения между гражданином и государством быть не могут, они строятся на строгом подчинении правилам и порядку, установленному общественным договором», — сказал Туманян.

В своем выступлении Дугин подразумевал отсутствие любви через призму философии, выделяя тот факт, что есть некоторые пробелы во взаимоотношениях между человеком и политическим институтом. Подразумевалось, что этих пробелов должно стать меньше, а взаимоотношения должны трансформироваться в сторону большей искренности, нежели бюрократической формализации.

«Здесь следует отметить, что господин Дугин, по сути, озвучил тот запрос, который есть и у граждан, и у государства. Более того, сейчас этот запрос решено удовлетворить через запуск конкурса социальных архитекторов на базе президентской платформы РСВ. В рамках этого конкурса как раз будут найдены специалисты и сформированы команды, которые займутся социальными проектами, а те, в свою очередь, и станут физическим проявлением любви государства к гражданину», — добавил политолог.