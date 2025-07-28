Политолог считает, что родившие женщины должны получать зарплату в 100-200 тыс

Политолог Колпашников: женщина должна получать зарплату за то, что она рожает

Политолог и подполковник запаса ФСБ Виталий Колпашников выразил мнение, что демографическую ситуацию в стране можно исправить лишь за счет основательной финансовой поддержки матерей.

«Женщина должна получать зарплату за то, что она рожает, растит и воспитывает ребенка — от 100 до 200 тысяч рублей. Это должен быть полноценный труд со стажем, который учитывается при выходе на пенсию», — отметил он в эфире радио Sputnik.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова раскритиковала предложение депутата Госдумы платить женщине заработную плату за рождение и воспитание детей.

Между тем стало известно, что порядка 5 млн семей с детьми смогут получать семейный материнский капитал за счет продления сроков до конца 2030 года.