Флаг издревле существует как наиболее эффективный инструмент идентификации «свой — чужой», а в современности неразрывно связан с историей и достижениями государства. Поэтому флаги повсеместно вывешиваются рядом с образовательными учреждениями, научными и культурными центрами, государственными органами и крупными предприятиями.

«Соцопросы подтверждают, что флаг воспринимается большинством граждан как нечто, чем можно гордиться и восхищаться. Причем процент положительного отношения к государственной символике с момента ее изменения в 1993 году ежегодно растет. Это яркий пример успехов нашего государства в области исторической и символической политики», — сказал эксперт.

По словам политолога, особое значение флаг имеет для Вооруженных сил, особенно во время проведения СВО. Бойцы используют флаг как элемент формы, водружают его на технику и «маркируют» им освобожденные территории. В этом раскрывается большой смысл для всех, кто пострадал от действий украинского режима: использование бело-сине-красного флага закрепляет бессмертие павших и отмщение невинных.

«Важнейшим фактором выступает историчность флага. Современный отечественный флаг обычно ассоциируется с постперестроечной Россией, красное Знамя Победы — с периодом СССР, а так называемая „имперка“ — с дореволюционными временами. При этом все из вышеперечисленных флагов ассоциируются с Россией и ее многовековой историей», — заключил Забаринский.