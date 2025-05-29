Политолог рассказала о значимости Международного дня защиты детей в России

1 июня — не просто дата в календаре, это напоминание каждому из нас, что дети являются главным богатством страны, сообщила РИАМО кандидат политических наук, член экспертного клуба «Дигория», старший преподаватель кафедры политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Анастасия Кузнецова.

«Именно от того, как мы заботимся о подрастающем поколении сегодня, зависит, какой будет Россия завтра. Именно в семье закладываются нормы и принципы, прививаются образцы поведения, впитываются те идеалы и ценности, которые человек будет нести через всю жизнь», — сказала Кузнецова.

Она подчеркнула, что права детей регулируются Конституцией РФ, семейным, гражданским и жилищным кодексами, а также рядом федеральных законов и другими нормативно-правовыми актами.

По словам эксперта, еще указом президента РФ Владимира Путина с 2018 по 2027 год в стране объявлено Десятилетие детства, целью которого является совершенствование госполитики в сфере защиты детей. Маткапитал, пособия при рождении и уходе за ребенком, новые меры поддержки многодетных — не просто помощь, а инвестиции в будущее.

В последние годы в России сделан по-настоящему прорывной шаг в сфере поддержки и защиты детей, молодежи и семьи. Благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» выстроена целая система, которая помогает юным россиянам развиваться, раскрывать свои таланты, становиться лидерами. Для их всестороннего развития и раскрытия потенциала в России строят современные школы и кампусы, проводят научные олимпиады и творческие конкурсы, поддерживают международное сотрудничество в этой сфере и внедряют лучшие методы обучения.

Федеральные проекты «Россия — страна возможностей», «Все лучшее детям», «Университеты для поколения лидеров», «Движение Первых» стали настоящими лифтами для тысяч молодых ребят. Сегодня каждый ребенок может рассчитывать на поддержку и раскрыть свои способности в России — стране возможностей, заключила Кузнецова.