Политолог рассказала о важности возрождения и сохранения русской идентичности

«Наша страна проходит через период активного формирования и закрепления ценностных основ общества, которые в полной мере отражали бы социокультурные особенности России», - сказала политолог.

Этот процесс направлен, во-первых, на укрепление единства общества, во-вторых, на утверждение «созидательных» моделей поведения, в-третьих, на формирование имиджа государства для внутренней и для внешней аудиторий.

По инициативе президента России Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи, поэтому большая часть федеральных проектов и мероприятий посвящены именно семейным ценностям. Форум «Русская креативная неделя» символично открывается стратегической сессией «Как в России создать тренд на крепкую семью».

«С одной стороны, семья – это субъект социокультурного пространства, который является первостепенной средой для знакомства человека с традициями, обычаями и историей. С другой стороны, семья – это объект, который, в свою очередь, в современном мире необходимо реабилитировать на глобальном уровне как институт», - обозначила эксперт.

По итогам стратегической сессии будет сформирована дорожная карта по созданию контента, который будет нацелен на продвижение семейных ценностей. Русская идентичность и российский художественный бизнес в этом плане стал набирать популярность не только в России, но и в остальном мире. Правильные семейные ценности во многом транслируются через культуру. В этом плане транслирование правильного образа страны и ее ценностей на международной арене, поможет не только сохранить нашу социокультурную идентичность, но и продвинуть ее за рубежом.