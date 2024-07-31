Политолог рассказала, к чему приведет деанонимизация Telegram-каналов

Принятые поправки в законопроект «О персональных данных», направленные на «обеление» рынка сим-карт, предусматривают обязательное оповещение абонентов обо всех зарегистрированных на них номерах и ужесточают правила покупки сим-карт иностранцами. Об этом РИАМО сообщила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Гульнара Гилязетдинова.

Целью такого решения является сокращение мошеннических звонков и усиление антитеррористической безопасности.

В рамках второго чтения рассматриваются поправки, которые закрепляют деанонимизацию администраторов публичных Telegram-каналов, ежедневная аудитория которых составляет свыше 10 тыс. человек. Согласно принятым поправкам, владельцы таких каналов будут обязаны передавать в Роскомнадзор сведения о себе.

«Эта мера необходима, поскольку анонимные Telegram-каналы часто используются для распространения фейков, пропаганды насилия, вербовки пользователей с целью принуждения их к совершению противоправных действий и манипулирования общественным мнением. Также не стоит забывать о том, что в текущих условиях международной напряженности зарубежные институты часто используют «инструмент анонимности» для подрыва общественной и государственной безопасности», - обозначила Гилязетдинова.

Неоднократно подтверждались факты распространения ложной информации, которая сеяла панику и вводила в заблуждение множество людей.

«Я уже не говорю про наличие огромного количества контента, призывающего к насилию и вовлекающего детей в совершение противоправных действий», - сказала эксперт.

По словам политолога, если у кого-то возникают сомнения, то стоит обратиться к статистике, которая подтверждает, что в российских соцсетях ежедневно удаляются тысячи материалов с порнографическим, суицидальным и пронаркотическим контентом.

Telegram в этом плане наиболее уязвим. Деанонимизация Telegram-каналов может стать шагом к усилению безопасности и достоверности информации в цифровом пространстве, заключила Гилязетдинова.