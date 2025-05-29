Политолог Пухальская: к 2025 году поддержка семей с детьми в России усилилась

К 2025 году поддержка семей с детьми в России усилилась. При этом угрозы безопасному детству в стране все еще существуют, сообщила РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Анастасия Пухальская.

«Индексирован материнский капитал — теперь он составляет почти 700 тыс. рублей на первого ребенка и более 900 тыс. на второго. Помимо этого, действует единое пособие, которое учитывает реальные доходы семьи: чем сложнее финансовая ситуация, тем выше господдержка», — сказала Пухальская.

Она подчеркнула, что угрозы безопасному детству для детей все еще сохраняются. К примеру, кибербуллинг и деструктивные сообщества в Сети. По данным мониторингового центра «Безопасность 2.0», в 2024 с проявлениями кибербуллинга столкнулись 75% детей.

Важно, что власти стали оперативно реагировать на возникающие угрозы: Минпросвещения усиливает профилактику, а Минцифры занимается популяризацией цифровой грамотности. Также сегодня появляются проекты, защищающие детскую психику в интернете.

«Особенно вдохновляет, что люди — родители, педагоги, волонтеры — все чаще включаются в повестку защиты детства», — отметила политолог.

Яркими примерами в этом смысле являются такие организации, как Российский детский фонд; Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и другие. Таким образом, защита подрастающего поколения перестает быть только государственной задачей, она становится важной частью общественной жизни, заключила Пухальская.