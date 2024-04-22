Политолог перечислил достоинства пункта отбора добровольцев в Балашихе

Пункт отбора добровольцев в Балашихе функционирует уже год. Это первый в России комплекс с функцией «единого окна», который показал высокий уровень в подготовке бойцов, готовых выполнять задачи, рассказал РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Неймат Халилов.

Он рассказал, что на одной территории могут пройти медкомиссию граждане от 18 до 60 лет. Здесь же можно открыть счет в банке, а также получить консультацию юриста.

«Отдельно стоит отметить материальное обеспечение бойцов на территории центра, где каждому предоставляется новейшее всесезонное полевое обмундирование», — подчеркнул Халилов.

Первичную военную подготовку потенциальные контрактники проходят в течение 3–5 дней, а затем дислоцируются в воинские подразделения. Там они набираются опыта в огневом, тактическом и военно-медицинском направлении под пристальным вниманием офицеров и ветеранов боевых действий.

Все это демонстрирует стремление армейского руководства не бросать новобранцев на поле боя. Комплексный подход к оценке психической и физической подготовки кандидатов позволяет объективно подойти к вопросу готовности граждан к выполнению боевых задач.

«Бойцы, прибывшие на территорию центра, отмечают, что главной целью заключения контракта для них является защита своей Родины, своей семьи. Каждый из находящихся в пункте знает, что сплоченность и понимание своей значимости для родной страны — ключевой момент на пути к победе», — заключил политолог.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов – проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание – ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», – сказал Воробьев.

Льготы и выплаты

В Московской области назначена одна из самых больших в России единовременных выплат контрактникам. Она составляет 1 млн рублей. Каждому военнослужащему также положены зарплата, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а позднее – увеличенная пенсия.

Еще для контрактников действуют кредитные каникулы и приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), за ними сохраняют рабочее место. Также есть возможность взять академический отпуск, пройти бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, купить квартиру по военной ипотеке и т. д.

Семье бойца тоже положены льготы: дети могут рассчитывать на путевки в лагеря отдыха и квоты на обучение в вузах, бесплатные завтраки и обеды в школе, пожилые родители – на бесплатные соцуслуги на дому, а для жены организуют профессиональное обучение и дополнительное профобразование.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте https://контрактмо.рф/ и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.