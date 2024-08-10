Политолог объяснила, почему в России до сих пор ищут преступников времен ВОВ

Несмотря на давность событий, существует несколько причин поиска виновников геноцида в отношении мирных советских граждан и военнопленных в современной России. Об этом РИАМО сообщила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Анастасия Слепова.

«В первую очередь, это дань родственникам и всему советскому народу, который героически отстоял свою Родину. Во-вторых, проведение подобных исторических процессов лишний раз закрепляет статус России как государства-флагмана в реализации политики исторической памяти. В-третьих, это сигнал для современных нацистов о том, что их преступления на Донбассе будут расследованы, а виновники понесут строжайшее наказание», — объяснила Слепова.

В России продолжают проходить суды с пометкой «без срока давности» по установлению фактов геноцида на территории России в период ВОВ.

На территории бывшей Карело-Финской ССР со стороны немецко-фашистских захватчиков, оккупационных властей и войск Финляндии были выявлены факты насилия над женщинами и детьми, массовые казни.

Несомненным доказательством террора в отношении мирных граждан и военнопленных служат следы создания финнами более 100 концентрационных и трудовых лагерей, в которых на момент апреля 1942 года содержалось почти 24 тысячи человек.

«В России до сих пор живут современники зверств оккупантов, которые никогда не забудут изможденные лица сокамерников, распухшие от голода детские животы и страшные пытки», — отметила эксперт.