Политолог объяснил важность создания министерства молодежной политики в России

Создание министерства молодежной политики и воспитания в России может, по сути, интегрировать в себе все существующие молодежные инициативы государства в некую управленческую структуру, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

Ранее «Ведомости» написали, что в России обсуждается идея создания министерства по молодежной политике и воспитанию. Об этом рассказали источники, близкие к администрации президента РФ.

«Создание министерства молодежной политики, действительно, новый шаг. Это федеральная структура, которая подразумевает соответствующее финансирование. Министерство может определять политику государства в данном аспекте, по сути, интегрировать в себе все существующие инициативы государства, общественных организаций, партий по воспитанию молодежи в некую управленческую структуру», — сказал Косоруков.

Он добавил, что это позволит системно проводить воспитательно-патриотическую политику в России.

«Нужно эту работу активизировать, восполнять этот пробел, который был последние десятки лет в нашей стране. Не копируя советский опыт, а создавая систему, в которой человек сможет освоить лучшие практики и поэтапно изучать историю, политику государства. Речь не идет о том, чтобы, инкорпорировать какие-то политические идеологические ценности в умы и сознание россиян», — отметил политолог.

Потенциал нового министерства

Косоруков пояснил, что речь о том, чтобы сделать эту работу достойной и системной во всех регионах Российской Федерации. Именно для этого и нужно федеральное министерство.

«Инициатива пользуется поддержкой не только в администрации президента. В экспертном, аналитическом сообществе об этом идет достаточно давно речь. Росмолодежь недостаточно крупная для этого структура. Насколько такое министерство будет эффективным — покажет время. Разумеется, эта работа не должна быть неформально идеологизированной», — подчеркнул эксперт.

Политолог уточнил, что работа должна быть интересной, содержательной, охватывать какие-то ключевые политические, государственные, правовые, даже философские социологические знания. То есть давать подрастающему поколению современные знания, современный инструментарий по работе с информацией.

«Задать некую систему координат, в которой гражданин вырастает, воспитывается и сознательно проходит все этапы социализации. Знания должны быть объективными, и тогда они будут устойчивыми. Тогда это не будет идеологической шелухой, которая отлетает при первой же возможности», — заключил эксперт.