Политолог объяснил, почему криминальные авторитеты пришли к власти в 90-е годы

Политолог Александр Андони заявил, что после распада СССР в конце 90-х годов в Дальневосточном федеральном округе преступные группировки получили значительное влияние во власти из-за социальной дезинтеграции, сообщает «ФедералПресс» .

Распад Советского Союза привел к разрушению прежнего социального порядка и создал условия для усиления преступных группировок. Политолог Александр Андони отметил, что в Дальневосточном федеральном округе в конце 90-х годов именно организованные преступные группы начали концентрировать рычаги влияния, что было связано с необходимостью выживания общества в переходный период.

Андони подчеркнул, что отсутствие нормативной базы и слабость официальной экономики позволили криминальным структурам занять ключевые позиции. По его словам, сначала преступные группировки накапливали экономические ресурсы, а затем стремились получить политическое влияние для защиты своих интересов и минимизации рисков уголовного преследования.

«Криминальный авторитет, ставший мэром или депутатом, внезапно получал статус государственного деятеля. Его прошлое тускнело под грузом служебного положения. Финансовые потоки, которые до этого были откровенно преступными, становились экономической деятельностью. Это была не просто коррупция — это была переклассификация криминала в легальность», — пояснил Андони.

Эксперт отметил, что сегодня многие бывшие лидеры ОПГ ушли из публичной политики, а запрос общества на социальную справедливость и контроль надзорных органов по-прежнему остается высоким. Андони добавил, что интерес к событиям 90-х годов усиливается в предвыборные периоды, когда внимание к прошлому чиновников становится особенно острым.

