Принятие решения о провозглашении республик Донбасса было важным историческим моментом для жителей ДНР и ЛНР. Этот шаг стал выражением их воли и стремления к самоопределению и защите своих прав и интересов. Об этом РИАМО рассказала политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Алина Науменко.

Поддержка и помощь России были неоценимыми в ситуации, когда жители республик оказались под угрозой физической ликвидации, отметила она.

«Исторический выбор жителей ДНР и ЛНР провозгласить республики Донбасса доказал их решимость и готовность защищать свою свободу и независимость. Таким образом, провозглашение республик Донбасса легло в основу цивилизационной миссии России по защите прав и интересов народов, а также стремлению к мирному и стабильному развитию региона», — сказала Науменко.

Политолог уверена, что жители ЛНР и всего Донбасса совершили настоящий подвиг, который стал импульсом возрождения российского самосознания. Их смелость, решимость и готовность бороться за свою свободу и независимость вдохновляет многих людей не только на Донбассе, но и за его пределами.

«Этот подвиг показал, что российский народ способен противостоять агрессии и защищать свою землю. Он также укрепил стремление к самоопределению и самореализации граждан России, показав, что воля и решимость могут преодолеть любые трудности и препятствия», — подчеркнула эксперт.

С 2014 года Луганская народная республика претерпела значительные изменения. За 10 лет со Дня провозглашения ЛНР, а затем в результате вхождения республики в состав России продолжает наблюдаться повышение уровня социальной защиты и финансовой поддержки для жителей ЛНР, улучшение инфраструктуры и условий проживания, возможность получения российского гражданства и доступ к российским социальным программам. Таким образом, ЛНР преодолела большое количество сложностей, и движется вперед, со своей исторической Родиной, резюмировала Науменко.