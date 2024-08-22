Наряду с гербом и гимном флаг — важнейший национальный символ России, проделавший длинный путь через исторические эпохи и сохранивший свою актуальность, сообщила РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Михайлова Анна.

«С годами все больше наших соотечественников испытывают чувства гордости и восхищения при виде государственной символики. Таким образом, для подавляющего большинства российских граждан флаг — не просто необходимый атрибут государства, а символ, который вызывает позитивные эмоции», — сказала Михайлова.

Сейчас, по мнению эксперта, справедливо говорить о смысловой актуализации государственной символики страны, как о значимом элементе патриотического воспитания: с 1 сентября 2024 года станет обязательным вывешивать флаг России на зданиях образовательных учреждений. Эта инициатива стала логичным продолжением государственной политики по укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей среди молодежи.

«Позитивное отношение россиян к триколору все чаще встречается в обыденной жизни. Граждане берут с собой флаг на важные события и праздники, вывешивают на балконах или перед домом в знак единения», — добавила политолог.

Не последнюю роль в укреплении символического значения государственного флага для россиян сыграл внешнеполитический фактор.

«Наша страна столкнулась с беспрецедентной агрессией со стороны западных государств, что способствовало сплочению российского народа под лозунгом „я русский и горжусь этим“, — заключила Михайлова.