Политолог Кузнецов рассказал о важности IT-форума стран БРИКС

XV Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС — знаковое событие, подтверждающее ключевую роль этих объединений в формировании многополярного мира и развитии глобальной цифровой повестки. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Арсений Кузнецов.

БРИКС, объединяющий Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, а с текущего года еще и Саудовскую Аравию, ОАЭ, Иран, Эфиопию и Египет, выступает в авангарде технологических инноваций и создания собственной передовой ИТ-экосистемы, охватывающей широкий спектр направлений: от цифровой экономики и искусственного интеллекта до информационной безопасности и «умных городов».

«Международный IT-форум служит эффективной площадкой для выработки совместных подходов, обмена опытом и лучшими практиками между странами БРИКС и ШОС. Объединяя усилия, эти государства укрепляют свой технологический суверенитет, снижают риски и угрозы в цифровом пространстве, создают прочный фундамент для инновационного роста и повышения конкурентоспособности на мировой арене», — сказал политолог.

Россия, председательствующая в БРИКС в этом году, уделяет приоритетное внимание развитию цифровых технологий в системе государственного управления, подготовке высококвалифицированных IT-кадров, достижению импортонезависимости в сфере программного обеспечения и оборудования.

Все эти усилия направлены на укрепление сотрудничества в рамках БРИКС и ШОС, защиту цифрового суверенитета стран-участниц, повышение роли этих объединений в решении глобальных вызовов. Развивая собственную передовую ИТ-экосистему, БРИКС формирует новые точки роста мировой экономики, способствует построению более справедливого и сбалансированного миропорядка, в котором технологии служат интересам человечества.

«IT-форум задает высокую планку технологического партнерства, открывает новые горизонты для реализации потенциала стран БРИКС и ШОС. Он наглядно демонстрирует, что будущее — за многополярным миром, в котором каждая страна вносит свой вклад в общее развитие, а передовые технологии становятся инструментом сотрудничества, а не разобщения. И БРИКС, безусловно, играет одну из ведущих ролей в построении этого будущего», — добавил эксперт.