В России существует плеяда организаций, которые помогают развивать добровольческое сообщество — это Добро. рф, Совет Ассоциации волонтерских центров, акция #МЫВМЕСТЕ. Под руководством Артема Метелева эти институты эффективно выполняют свою работу. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Иван Кузменкин.

Ежегодно 5 декабря отмечается Международный день волонтера. По поручению президента РФ органы власти реализуют различные мероприятия, направленные на обмен опытом и развитие международного сотрудничества в сфере волонтерства.

Смысл праздника — напомнить о значимости добровольчества для улучшения благосостояния общества и защиты уязвимых слоев населения, а также привлечения граждан к активному участию в подобных инициативах.

«Помимо общественных организаций, поддерживает добровольцев государство. Эта помощь проявляется в разных аспектах, начиная с компенсации оплаты услуг связи и заканчивая предоставлением дополнительных баллов при поступлении в вузы. Можно предположить, что с увеличением количества неравнодушных граждан в России, перечень мер поддержки волонтеров в 2025 году будет расширен», — сказал политолог.

Особенно важно сегодня вспомнить о волонтерах в зоне спецоперации. Они доставляют бойцам необходимые медикаменты и вещи для ВС РФ.

«Гуманитарные миссии, реализуемые добровольческим сообществом, в условиях СВО формируют надежный тыл для России, приближая нашу победу», — добавил эксперт.