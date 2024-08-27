Политолог Косоруков: Павел Дуров все-таки будет отпущен

Самое важное — это показать позицию: TikTok уже выдавлен из США, теперь на очереди Telegram. По итогу, Дурова все-таки отпустят. Об этом РИАМО рассказал политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Мне кажется, что Дурова все-таки отпустят. Самое важное — это показать позицию: TikTok уже выдавлен из США, теперь на очереди Telegram, потом сеть X и так далее. Американский истеблишмент действует по списку, выдавливая все неподконтрольные сети», — сказал Косоруков.

Он отметил, что мир будет фрагментироваться. Это касается информационного пространства, мессенджеров, соцсетей и поисковых сайтов, которые станут очень региональными.

«Это нормально, учитывая необходимость защиты национальной безопасности и кибербезопасности. Каждой стране нужны свои дата-центры, линии связи, программное обеспечение, а также собственные приложения, соцсети и мессенджеры», — объяснил политолог.