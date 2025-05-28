Политолог Юрманова: россияне могут рассчитывать на помощь в воспитании детей

В современном обществе поддержка материнства и детства играет ключевую роль в обеспечении благополучия семей и устойчивого развития страны. За последние лет 20 в России выстроена целостная система социальной поддержки родителей с детьми, охватывающая все этапы, начиная с беременности и заканчивая взрослением ребенка. В разговоре с РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Полина Юрманова отметила, что система направлена на то, чтобы каждый гражданин мог получить помощь государства в любой жизненной ситуации, связанной с воспитанием и развитием детей.

По поручению президента России Владимира Путина, начиная с 2025 года стартовала реализация нового национального проекта «Семья», включающего в себя самые эффективные и востребованные меры поддержки, которые были разработаны с учетом мнения граждан. К подготовке проекта были привлечены ученые и эксперты, а также родительское сообщество — мамы и папы со всех уголков страны.

По мнению Юрмановой, такой подход обеспечивает более глубокое понимание потребностей семей и позволяет создавать решения, которые действительно работают.

Важным шагом в поддержке материнства и детства стало утверждение стратегии по реализации семейной и демографической политики, рассчитанной до 2036 года. Эта стратегия направлена на создание условий для увеличения числа семей с детьми, а также на развитие маленьких граждан.

«Хочу отметить, что в каждом регионе России действуют собственные программы по поддержке рождаемости. Более 40 субъектов федерации получили дополнительные федеральные средства для их реализации, что позволяет адаптировать меры поддержки к местным условиям и потребностям. Эти программы могут включать финансовую помощь, консультационные услуги, поддержку в трудоустройстве родителей и многое другое», — добавила политолог.

Эксперт считает, что поддержка материнства и детства в России становится все более системной и комплексной. Благодаря инициативам Путина и российского правительства, родители получают необходимые инструменты для воспитания и развития своих детей. Открытость к учету мнений граждан и активное вовлечение родительского сообщества в процессы принятия решений делают эту систему более эффективной и актуальной.

«На мой взгляд, в конечном итоге, такие меры не только способствуют улучшению качества жизни семей, но и закладывают основы для устойчивого будущего нашей страны», — заключила Юрманова.