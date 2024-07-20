Политолог Юрманова рассказала о возможностях развития для подростков в РФ

В России проходит один из самых масштабных проектов для детей и подростков — всероссийский конкурс «Большая перемена», сообщила РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Полина Юрманова.

Стартовав в 2020 году, этот конкурс уже привлек более 5 млн участников. Школьники 5–10 классов, студенты различных образовательных организаций, педагоги-наставники и старшеклассники из разных стран присоединились к этому уникальному проекту.

«Большая перемена» является флагманским проектом «Движения первых», организованным совместно с федеральным агентством по делам молодежи. Этот конкурс, входящий в президентскую платформу «Россия — страна возможностей», получил поддержку министерства просвещения и министерства науки и высшего образования России.

«Важным отличием „Большой перемены“ от традиционных конкурсов является акцент на развитии так называемых „гибких навыков“, необходимых в современном мире. Участники оцениваются не только по академической успеваемости, но и по способности работать в команде, находить нестандартные решения, развивать творческое мышление и организаторские способности», — сказала эксперт.

Конкурс «Большая перемена» предлагает участникам 12 тематических направлений, среди которых наука и технологии, искусство и творчество, журналистика, волонтерство, экология, здоровый образ жизни и другие. Победители и призеры получают возможность запуска стартапов, а также дополнительные баллы при поступлении в вузы.

«Сегодня „Большая перемена“ стала не просто конкурсом, а целым сообществом, объединяющим детей, педагогов и родителей. Этот проект помогает молодому поколению развивать лидерские качества, творческий потенциал и социальную ответственность», — добавила Юрманова.

С 20 по 24 июля 2024 года на базе международного детского центра «Артек» состоится финал всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 5–7 классов. Одним из призов для победителей финала станут образовательные путешествия по маршрутам, связывающим две молодежные столицы России в 2024 году, «Москва — Владивосток» и «Владивосток — Москва».