Политолог Юрманова рассказала о приоритетах соцподдержки в России

Одно из ключевых направлений социальной поддержки в последнее время — это помощь ветеранам СВО и их семьям, сообщила РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Полина Юрманова.

Оператором в данном вопросе является фонд «Защитники Отечества» — это более 3,5 тысяч социальных координаторов. В фонд можно обратиться за медицинской или психологической помощью, получить консультацию.

«Социальное служение — это непростая работа, даже правильнее сказать — призвание. Без искренней любви к людям, сострадания и терпения на таком поприще нельзя. Социальные работники и в настоящее время играют важную роль в российском обществе, оказывая помощь людям в трудных жизненных ситуациях и способствуя социальной поддержке и интеграции», — сказала политолог.

Таким образом, социальные работники помогают создать справедливое и гуманное общество, где каждый человек имеет право на достойную жизнь. Они — настоящие герои, которые посвящают свою жизнь помощи людям в трудной ситуации.