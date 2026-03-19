Политолог Иванов объяснил отторжение к «идеальному» ИИ-контенту

Политолог Игорь Иванов заявил, что «идеальный» контент нейросетей вызывает у людей тревогу и раздражение из-за эффекта «зловещей долины». Около половины пользователей уже испытывают усталость от ИИ-инструментов, сообщает RuNews24.ru .

Опросы показывают, что около половины пользователей устали от ИИ-инструментов и готовы отказаться от них. Людям все сложнее отличать материалы, созданные нейросетью, от авторских работ. При этом бессознательный дискомфорт сохраняется.

«Возникает эффект «зловещей долины»: человек ощущает неестественность, но не может рационально объяснить причину своего раздражения, что приводит к злости, непониманию и апатии», — отметил эксперт центра развития «НОВАЯ ЭРА» Игорь Иванов.

По его словам, особенно заметна проблема в маркетинге. Бренды из разных сфер используют однотипные сгенерированные визуалы, из-за чего реклама становится неотличимой. Это снижает аутентичность и подрывает доверие аудитории.

Иванов подчеркнул, что бизнес вряд ли полностью откажется от ИИ при создании массовых материалов. Однако компании, ориентированные на долгосрочные отношения с клиентами, могут получить преимущество, сознательно ограничив использование нейросетей. По его мнению, в рекламе может появиться маркировка «Создано без использования ИИ» как знак доверия.

