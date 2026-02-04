Политолог Ищенко выступил против привлечения росгвардейцев для охраны школ

Политолог Ростислав Ищенко заявил, что привлечение сотрудников Росгвардии для охраны школ не является оправданным, поскольку уровень опасности для детей не увеличивается.

Политолог Ростислав Ищенко в эфире своей программы на радио Sputnik отметил, что армия и силовые структуры существуют для выполнения своих прямых обязанностей, а не для обеспечения охраны в гражданских учреждениях. По его словам, содержание профессиональных силовиков требует значительных затрат, поэтому их численность всегда ограничена необходимым минимумом.

«Сейчас мы увеличиваем армию, потому что растет внешняя опасность. Когда она снижается, численность армии сокращается. Нет смысла содержать большое количество людей, которые не будут выполнять свои основные задачи. Если поставить росгвардейцев в школы, то придется делать то же самое и в других общественных местах», — пояснил Ищенко Sputnik.

Эксперт подчеркнул, что государство принимает решения, исходя из реального уровня угрозы, и реагирует на него соответствующими мерами. Он добавил, что в настоящее время нет оснований для увеличения числа силовиков в школах.

Поводом для обсуждения стала информация о нападении подростка с пневматическим пистолетом на школу №16 в Уфе. По данным МВД, пострадавших нет, а нападавший задержан. Следственный комитет возбудил уголовные дела, в том числе по статье о халатности.

