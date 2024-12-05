Политолог Габдуллин рассказал о важности волонтерской культуры для России

Россия по праву может называться страной волонтеров. Эта культура в России активно развивается, и ее масштаб впечатляет: это и помощь ветеранам Великой Отечественной Войны, экологические акции, работа с больницами, поддержка в чрезвычайных ситуациях и помощь участникам СВО. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Камил Габдуллин.

5 декабря в России отмечается День волонтера — праздник, который подчеркивает важность взаимопомощи и поддержки, глубоко укоренившихся в культуре каждого гражданина страны.

За последние годы количество волонтеров в стране значительно увеличилось: к 2024 году в добровольческих инициативах приняли участие более 15 миллионов человек. Благодаря таким акциям, как #МЫВМЕСТЕ, добровольчество в России стало не просто способом помочь, но и общественной нормой.

«Важно отметить, что в отличие от западных стран, где культура добровольчества во многом развивается в благотворительных организациях, у нас она всегда имеет искренний и всенародный характер. Для россиян помогать — это не работа, а внутренний долг, отражающий наши традиционные ценности», — сказал политолог

По словам эксперта, важно, что президент России Владимир Путин лично уделяет большое внимание развитию добровольчества, видя в нем основу для укрепления общества и нравственного воспитания подрастающего поколения.

«Покуда это так, за будущее молодых поколений можно не беспокоиться», — заключил Габдуллин.