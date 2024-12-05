Политолог: добровольцы — это сила, способная менять контур мирового развития

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В России более 2 миллионов человек активно занимаются волонтерством. Добровольцы — это сила, способная менять контур мирового развития. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Лунев.

Институт волонтерства способствует укреплению социальных связей, повышению уровня доверия между гражданами и органами власти, развивает ценность взаимопомощи и поддержки.

«Например, ежегодная премия „МЫВМЕСТЕ“ объединяет десятки лучших практик социального проектирования. Руководитель Добро.ру Артем Метелев недавно озвучил цифру в 8 миллионов пользователей платформы, что является беспрецедентным показателем уровня сплоченности нашего общества», — сказал Лунев.

Кроме того, волонтерская деятельность помогает решать острые социальные проблемы и реагировать на чрезвычайные ситуации. Например, в 2022 году в России волонтеры сыграли ключевую роль в ликвидации последствий природных катастроф, оказывая помощь пострадавшим и восстанавливая инфраструктуру. Гуманитарная миссия в зону СВО позволила в рекордные сроки нарастить эффективное материально-техническое снабжение нашей армии.

«Волонтеры сегодня становятся примером активной гражданской позиции, вдохновляя других на участие в жизни страны. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что каждый акт доброты и помощи другому человеку формирует основу нашего сообщества», — добавил эксперт.