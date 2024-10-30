Политолог: День народного единства объединяет людей разного происхождения

Она напомнила, что День народного единства — это сравнительно молодой праздник, который начали отмечать только в 2005 году. До этого, в период Советского Союза, праздновали День Великой Октябрьской социалистической революции, который приходился на 7 ноября. В 1996 году этот праздник был переименован в День примирения и согласия. В 2004 году Межрелигиозный совет России выдвинул предложение отмечать другую дату — 4 ноября, которая стала известна как День народного единства.

«Дата праздника выбрана неслучайно. В этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польско-литовских интервентов. С исторической точки зрения это событие имеет большое значение, так как оно символизирует единство, необходимое для достижения общих целей, таких как защита Родины от внешних угроз», — заявила Крючкова.

По ее словам, цель этого праздника заключается в объединении людей разного происхождения, социального положения и вероисповедания для достижения общей цели — укрепления мира и общественного согласия, а также для напоминания о патриотизме и мужестве, проявленных в ходе освобождения Москвы.

В этот день в разных городах России проводят культурные мероприятия, включая концерты, выставки, соревнования и народные гуляния. Политические партии и общественные движения устраивают благотворительные акции, шествия и митинги, которые укрепляют социальные связи и вызывают чувство гордости за страну.

«День народного единства объединяет граждан нашей страны, представляющих более 190 различных народов и этнических групп, исповедующих разные религиозные учения», — заключила политолог.