Украинцы загнаны властью в безвыходную ситуацию, которую они не могут изменить, а сама власть уже нашла способ вовремя исчезнуть. Об этом РИАМО сообщил политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

Ранее экс-премьер Украины Азаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский заранее обеспечил себе эвакуацию из страны.

«Сегодня становится все очевиднее: Украина будет воевать, можно сказать, до последнего украинца, но этим последним украинцем явно станет не Зеленский. Он давно подстелил себе соломку и готов в случае, если запахнет жареным, вовремя сбежать», — сказал политолог.

Эксперт считает интересным тот момент, что страна воюет, ее президент наложил декрет на переговоры, мобилизация ужесточается, выезд из страны людям призывного возраста запрещен, а сам Зеленский, срок полномочий которого, согласно украинскому законодательству, вот-вот истечет, может успеть вовремя перебежать из украинского бункера в заграничный.

«Особенно жалко такие планы выглядят на фоне обсуждений в Верховной Раде перспективы мобилизации женщин. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что Украина с учетом реалий на фронте будет уничтожена, если не мобилизовать женщин. На самом же деле Украина в любом случае будет уничтожена, если администрация Зеленского не перестанет хорохориться», — добавил Булавицкий.

Политолог считает очевидным, что сейчас Киев лишь отрабатывает западное финансирование, отправляя народ на убой, а вовсе не думает о своих людях, ради безопасности которых власти клялись работать.