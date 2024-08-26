Политолог Барановский рассказал, как арест Дурова изменит будущее Telegram

Высказывания европейских парламентариев говорят о том, что первыми шагами при получении ими доступа к Telegram станут блокировки российских и пророссийски настроенных каналов, сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Спартак Барановский.

«Высказывания европейских парламентариев говорят о том, что первыми шагами при получении ими доступа к Telegram станут блокировки российских и пророссийски настроенных каналов в том случае, если Дуров все-таки отдаст ключи французским следователям», — сказал Барановский.

Он рассказал, что в ходе июньских дебатов вице-президент Европейской комиссии Вера Йоурова, отвечающая за вопросы ценностей и прозрачности, напрямую обвинила Москву в распространении дезинформации через Telegram. Она заявила, что русскоязычное население подвергается воздействию целенаправленного распространения ложной информации через социальные сети.

«Сегодня мы чуть ли не каждый день становимся свидетелями битвы за умы людей: помимо того, что представители европейского и американского истеблишмента уже и так „отменяют“ неугодных СМИ и блогеров, перед ними может открыться возможность безальтернативно распространять собственные нарративы на площадке Telegram», — отметил политолог.

Барановский указал на то, что в ситуации с арестом Павла Дурова французский телеканал LCI акцентирует внимание на возможной причастности создателя Telegram к упрощению незаконной деятельности: торговле наркотиками, эксплуатации детей и мошенничеству через его приложение.

«При этом на Дурова был выписан судебный ордер, имеющий силу только на территории Франции, что исключает возможность его экстрадиции или обмена, о которых заговорили в последнее время в инфополе. Сможет ли в такой ситуации Du Rove остаться верным собственным принципам? Время покажет», — заключил эксперт.