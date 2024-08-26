Политолог Баранов: перед Дуровом встает выбор стороны, к которой можно примкнуть

В настоящий момент перед Павлом Дуровым встает выбор, которого он так старательно избегал: чью сторону выбрать и с кем сотрудничать, сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория», Директор филиала Российского общества «Знание» в Новосибирской области, заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества и взаимодействию со СМИ Общественной палаты Новосибирской области Даниил Баранов.

«Эммануэль Макрон захотел пожизненный „Телеграм Премиум“ и не придумал ничего лучше, чем арестовать Павла Дурова. На самом деле, создателю мессенджера грозит 20 лет тюрьмы за то, что он отказался передавать зашифрованные данные правоохранительным органам ЕС», — сказал Баранов.

Он добавил, что вопрос сотрудничества между институтами власти, социальными сетями и мессенджерами — один из приоритетных в обеспечении глобальной безопасности. Сегодня, когда человек практически живет в социальных сетях, важно защищать его и в виртуальном пространстве.

«К сожалению, анонимность Телеграма привлекает людей, преследующих деструктивные цели — террористов и экстремистов. В этом аспекте принципиальный отказ владельца одного из крупнейших мессенджеров от сотрудничества с силовыми структурами может обеспечить проблемы любой стране, где функционирует мессенджер», — отметил политолог.

Баранов уточнил, что по большому счету, перед Дуровым все-таки встает выбор, которого он так старательно избегал: чью сторону выбрать и с кем сотрудничать. Если выбор Дурова падет на коллективный Запад, то в руках нашего геополитического противника окажется доступ к колоссальному количеству информации, в том числе непубличной.

«Вопросы о том, сломается ли Дуров под давлением спецслужб, и какие последствия ожидают российских пользователей Телеграма при наихудшем для нас раскладе, пока остаются открытыми», — резюмировал эксперт.