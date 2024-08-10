Политолог Акимов: об уроках войн нужно помнить всегда

Об уроках войн нужно помнить всегда, важно сохранять политическую стабильность и консолидацию общества, особенно в условиях военных испытаний. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов.

По оценкам историков, в боях Первой мировой войны погибло более 2,2 млн российских солдат, а общее количество потерь, включая раненых, пленных и мирное население, превысило 10 миллионов человек.

На рубеже 1916–1917 гг. случились легендарный «Брусиловский прорыв», преодоление «снарядного голода», Эрзурумская операция. Все эти события были важными предвестниками скорой победы Российской империи и ее союзников по Антанте в одной из самых страшных войн в истории человечества.

«Но в канун апрельского наступления произошла Февральская революция. Временное правительство не смогло надлежащим образом выстроить работу в тылу и на фронте. Росло число дезертиров, армия разлагалась. Сложившейся ситуацией воспользовались большевики, совершившие переворот в ноябре 1917 года и начавшие сепаратные переговоры с Германией о мире, результатом которых стал „похабный“ Брестский мир в марте 1918 года с уступкой громадных территорий Берлину», — сказал эксперт.

Далее Германия и ее союзники потерпели поражение, зафиксированное в Компьенском перемирии и Версальском договоре. Но России за столом держав-победительниц не оказалось.

«Помнить о героях, погибших в Первой мировой войне, важно не только для сохранения исторической памяти, но и для понимания того, каким хрупким и ценным является мир», — добавил политолог.