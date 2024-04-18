Политику и блогеру Михаилу Светову* отменили административный штраф

сегодня в 14:54

Московский городской суд отменил административный штраф в 40 тыс. рублей политику и блогеру Михаилу Светову* из-за недосказанности обстоятельств и прекращения дела, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Ранее штраф Светову* назначил Савеловский районный суд Москвы.

Блогера признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).

Ранее СК РФ возбудил в отношении политика уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Сейчас он находится за пределами страны.

* Включен Минюстом в перечень иноагентов