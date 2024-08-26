Политик, почетный гражданин Подмосковья Анатолий Торкунов отмечает день рождения

Выдающийся специалист в сфере международных отношений, внешней политики, азиатских исследований и современной истории Кореи, дипломат, общественный деятель, почетный гражданин Московской области Анатолий Васильевич Торкунов в понедельник отмечает день рождения.

Он родился 26 августа 1950 года в Москве. Член президиума Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию, председатель Общественной палаты Московской области, сопредседатель Координационного совета российско-французского форума гражданских обществ «Трианонский диалог», член коллегии МИД России.

Окончил МГИМО в 1972 г. Изучал корейский и английский языки. В 1971–1972 гг. находился на дипломатической службе в Пхеньяне. В 1974 г. назначен помощником ректора МГИМО. В 1977 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук. В 1977–1983 гг. занимал должности старшего преподавателя, доцента кафедры истории и культуры стран Азии и Африки, декана по работе с иностранными учащимися, проректора по международным связям.

В 1983–1986 гг. находился на дипломатической службе в Вашингтоне. В 1986 г. был избран деканом факультета международных отношений, в 1989 г. назначен первым проректором МГИМО. В 1992 г. избран ректором МГИМО. В 1995 г. Торкунову присвоена степень доктора политических наук. В мае 2008 г. избран академиком Российской академии наук.

Под руководством Торкунова в МГИМО была проведена коренная модернизация учебного процесса, появились новые кампусы и учебные корпуса, университет вошел в высшие строчки мировых рейтингов. С 2015 г. в его состав включен Одинцовский филиал (Московская область), который готовит высококлассных специалистов различных направлений подготовки.

С 2017 г. Торкунов возглавляет Общественную палату Московской области, на заседаниях которой обсуждаются важные социальные и экономические проблемы Подмосковья, поддерживаются общественные инициативы.

Торкунов отмечен многими российскими и иностранными государственными наградами, в том числе: орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Александра Невского, орденом Почета, орденом Дружбы, французским орденом Почетного легиона, орденом Республики Корея «За дипломатические заслуги».

Почетный гражданин города Сеула. Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации. Постановлением Губернатора Московской области от 30.09.2020 № 424-ПГ ему присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».