Полина Диброва заявила, что устала из-за случившейся с разводом шумихи

Модель и блогер Полина Диброва в разговоре с Газета.ru раскрыла, как их общие с телеведущим Дмитрием Дибровым дети справились с шумихой, появившейся из-за развода.

Некоторые вещи из Сети до детей доходили, однако они понимали, что важны не слова, а конкретный пример, рассказала Диброва.

Женщина поделилась, что в доме разговаривают литературным языком, смотрят фильмы, читают книги. В результате дети будут развиваться, допустила Диброва.

Вовне могут говорить все, что угодно. Однако дети обращают внимание внутри семьи. Когда внутри семья не нарушена, дети осознают, кто мама и папа, то верят им, допустила Полина.

«Я по-прежнему считаю, что невозможно убедить ребенка в том, что его родитель плохой, если в реальной жизни он видит другое», — сказала она.

Полина и Дмитрий Дибров расторгли брак в сентябре 2025 года. У семьи двое детей. У нынешнего избранника Дибровой, бизнесмен Романа Товстика, еще шестеро детей.

