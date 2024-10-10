Полигон ‏«Воловичи» в Коломне перестал оказывать негативное воздействие

В городском округе Коломна завершилась рекультивация полигона ‏«Воловичи‏»‎ в рамках федерального проекта ‏«Чистая страна‏»‎ нацпроекта ‏«Экология‏». Он был одним из самых сложных и проблемных объектов приема отходов, который вызывал постоянные нарекания жителей близлежащих поселений. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

В рамках работ, которые производили специалисты ООО ‏«‎Техноконцепт‏», телу полигона была придана оптимальная форма с покрытием защитным экраном и пересыпкой плодородным грунтом, в который высажены многолетние травы. На полигоне смонтированы системы активной дегазации, сбора и очистке фильтрата и поверхностных стоков.

Полигон Воловичи начал принимать отходы в начале 90-х годов и завершил прием лишь в 2019 году, накопив за это время более 2,5 млн куб. м мусора. На сегодня негативное воздействие объекта полностью прекращено. Он стал третьим полигоном, рекультивированным в нынешнем году: ранее было прекращено негативное воздействие полигонов ‏«Сафоново‏«‏‎ и ‏«Егорьевский‏». До конца года планируется завершить рекультивацию еще трех полигонов — ‏«‎Шатурского‏», Серпухове и Непейно в Дмитровском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.