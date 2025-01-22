Полигон «Шатурский» был рекультивирован в рамках Народной программы

В рамках исполнения Народной программы партии «Единая Россия» и партийного проекта «Чистая страна», шатурские единороссы и сторонники партии посетили полигон «Шатурский», на котором завершилась рекультивация, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для шатурян это долгожданное событие. На протяжении всего периода рекультивации, партийцы проводили мониторинг хода работ на полигоне, где по его итогу выполнена система сбора фильтрата, смонтирована система дегазации. Свалочный газ собирается в трубопровод и его остатки сжигаются без посторонних запахов и каких-либо угроз и неудобств для жителей. Система безопасна еще и потому, что, если по какой-то причине случится сбой оборудования, горение прекратится автоматически. Фильтрат собирается и вывозится для специализированной утилизации за пределы муниципального округа Шатура. Поверхностные воды также собираются и очищаются.

«История накопления мусора, начавшаяся в середине 60-х, благополучно завершилась. Наш муниципальный округ Шатура получил экологически нейтральный объект, который не выделяет вредные вещества в землю и газ с неприятным запахом в воздух», — подчеркнула исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Бурмистрова.

Рекультивация полигона проводилась при поддержке правительства Московской области и в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.